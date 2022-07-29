Первому осужденному в Украине российскому оккупанту ослабили наказание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

После оглашения приговора адвокат российского оккупанта Виктор Овсянников подал апелляционную жалобу, в которой попросил суд оправдать его подзащитного.

Защитник ссылался на то, что суд не учел несколько смягчающих преступление фактов. В частности, то, что Шишимарин несколько раз отказался выполнять преступный приказ командира и добровольно сдался в плен.

Последнее заседание апелляционного суда состоялось 29 июля. Судья удовлетворил жалобу частично и заменил пожизненный срок на 15 лет заключения.

Что известно о деле?

По данным следователей, 21-летний российский военный Вадим Шишимарин 28 февраля убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант, разбили ВСУ.

Убегая, он с еще четырьмя оккупантами обстреляли из автоматов частный автомобиль и украли его. На нем с пробитыми колесами захватчики заехали в село. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот сделал несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.