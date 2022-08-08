В Чернігові оголосили вирок окупанту, який обстріляв з танку багатоповерхівку

У Чернігові оголосили вирок російському військовому Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку. Злочинця засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Окупанта взяли у полон ще 26 лютого на околиці Чернігова.

У підозрі йдеться про те, що перед цим окупант їхав на танку вулицею Кільцева у Чернігові у напрямку Олександрівки. Кулікову віддали наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Російський військовий влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив балкон, пошкодив кухню, а також газовий котел та радіатори опалення.