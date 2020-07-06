В Чернигове арестованные подростки избили сотрудника СИЗО и пытались сбежать

Фото: СИЗО (РБК-Украина)

Один из заключенных - склонен к побегам, администрация СИЗО этот факт проигнорировала

В Чернигове двое несовершеннолетних заключенных пытались сбежать из следственного изолятора. Подростки избили сотрудника СИЗО, забрали ключи, однако побег не удался.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Попытка побега произошла во время конвоирования заключенных режимной территории изолятора.

"Двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения, однако были остановлены", - сообщили в ОП.

В Офисе прокурора считают, что попытка побега стала возможной из-за бездействия администрации СИЗО, а именно - из-за отсутствия должного контроля за режимом и условиями содержания и охраны взятых под стражу подростков.

Более того, должностные лица СИЗО знали, что один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонный к побегам.

"Однако эта информация ими игнорировалась. Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками. Никаких мер для предупреждения указанного события не принято", - отметили в ОП.

По факту происшествия в Офисе генпрокурора инициировали проведение служебного расследования из-за покушения на побег с применением насилия.

Напомним, в прошлом году двое заключенных сбежали из Николаевской исправительной колонии №50.

Также сообщалось о бегстве трех преступников из исправительной колонии в Одессе.

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Автор: Роман Калиниченко