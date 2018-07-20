За побег заключенных из колонии в Одессе дежурные понесут наказание, - Минюст

Понесут ответственность те дежурные, которые были на посту в одесской колонии 17 июля

Дежурные исправительной колонии в Одессе, допустившие побег трех заключенных, будут нести ответственность. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире "112 Украина".

По словам Чернышева, дежурные одесской колонии, которые несли пост в день побега заключенных, обязательно будут наказаны.

"Понесут ответственность те дежурные, которые были на посту, безусловно", - подчеркнул Чернышев.

Заместитель министра юстиции добавил, что во избежание подобных инцидентов необходимо финансировать пенитенциарную систему. Также стоит уделить внимание обновлению основных фондов, в том числе и периметров.

Напомним, 17 июля 2018 около 4:00 с одесской колонии сбежали трое заключенных. Отметим, что из колонии сбежали: осужденный за кражу Иван Запорожан, осужденный за проникновение в жилище и кражу Владислав Куспись, а также осужденный за изнасилование несовершеннолетнего Вячеслав Загорняк.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала двух из трех заключенных. Третий беглец - Владислав Куспись, 18 июля объявлен в розыск.