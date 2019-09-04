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Побег из колонии во Львовской области: полиция открыла производство

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 13:11
Побег из колонии во Львовской области: полиция открыла производство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители устанавливают место нахождения беглецов

Полиция Львовской области открыла производство по факту побега двух осужденных из Николаевской исправительной колонии №50, который произошел во вторник, 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает РБК-Украина.

Как сообщается, по факту побега осужденных правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 393, а именно - побег из места лишения свободы или из-под стражи. Беглецам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

По данным полиции, во вторник, 3 сентября, около 17:45 из колонии сбежали 20-летний житель Киева и 26-летний житель Житомирской области.

"Правоохранители принимают все меры для установления места пребывания и задержания осужденных-беглецов", - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что из Николаевской исправительной колонии №50 сбежали двое осужденных. Зинкевич добавил, что имеет информацию, будто беглецы могли заказать такси в 22:30 из Николаева Львовской области в Киев.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный. В 2017 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины до четырех лет лишения свободы.

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