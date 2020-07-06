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У Чернігові ув’язнені неповнолітні побили робітника СІЗО і намагалися втекти

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 19:46
У Чернігові ув’язнені неповнолітні побили робітника СІЗО і намагалися втекти
Фото: СІЗО (РБК-Україна)

Один із ув’язнених - схильний до втеч, адміністрація СІЗО цей факт проігнорувала

У Чернігові двоє неповнолітніх ув’язнених намагалися втекти зі слідчого ізолятора. Малолітні злочинці побили робітника СІЗО, забрали ключі, однак втеча не вдалася.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Спроба втечі відбулася під час конвоювання ув’язнених режимною територією установи.

"Двоє неповнолітніх ув’язнених, що перебувають під вартою за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснили напад на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи ключем та намагались втекти з установи, однак були зупинені", - повідомили в ОП.

У Офісі прокурора вважають, що спроба втечі стала можливою через бездіяльність адміністрації СІЗО, а саме - через відсутність належного контролю за режимом і умовами тримання та охороною взятих під варту неповнолітніх.

Більше того, посадові особи СІЗО знали, що один з неповнолітніх належить до групи ризику як схильний до втеч.

"Однак ця інформація ними ігнорувалась. Поза увагою залишено соціально-виховну, індивідуально-профілактичну та психологічну роботу з підлітками. Жодних заходів до попередження вказаної події не вжито", - зазначили в ОП.

За фактом події у Офісі генпрокурора ініціювали проведення службового розслідування за фактом замаху на втечу із застосуванням насильства.

Нагадаємо, минулого року двоє ув’язнених втекли з Миколаївської виправної колонії №50.

Також повідомлялося про втечу трьох злочинців з виправної колонії в Одесі.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ЧернігівСИЗОпобег
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