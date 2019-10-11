В Чернигове эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

В пятницу, 10 октября, в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "UA:Чернигов".

Как сообщается, около 10 утра в школьном туалете во время урока неизвестные распылили вещество - по предварительным данным, газ из баллончика.

В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки. Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек, семь из которых, среди которых пять детей, были госпитализированы.

Кроме того, 10 сентября в Черкассах в школе №29 неизвестные распылили газ, в результате чего были госпитализированы 20 учеников.

Добавим, что в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.