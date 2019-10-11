У Чернігові евакуювали школу через розпилення невідомої речовини

У п'ятницю, 10 жовтня, у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "UA:Чернігів".

Як повідомляється, близько 10 ранку в шкільному туалеті під час уроку невідомі розпилили речовина - за попередніми даними, газ з балончика.

В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.

На місці події працюють рятувальники і поліція.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 вересня в Черкасах з-за загрози отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки. Рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб, семеро з яких, серед яких п'ятеро дітей, були госпіталізовані.

Крім того, 10 вересня у Черкасах у школі №29 невідомі розпорошили газ, в результаті чого було госпіталізовано 20 учнів.

Додамо, що в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.