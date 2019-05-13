В Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное дело по факту распыления газа в одной из школ города Коростышев

В Житомирской области полиция открыла уголовное дело по факту распыления газа в одной из школ города Коростышев, в результате чего 13 детей госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители выяснили, что около 10:40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 рождения.

По информации полиции, газ распылил ученик 8 класса, 2005 года рождения.

Предварительная квалификация события - ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после проветривания помещения учебный процесс продолжился.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области распылили перцовый газ. В результате случившегося за медицинской помощью обратились 16 детей.

В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. По данным Минздрава, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учащихся находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, недавно в школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей. Позже сообщалось, что число пострадавших детей в результате распыления газа в Одесской области Беляевском районе возросло до 36.