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В Чернигове в ДТП погибли четыре подростка

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 10:30
В Чернигове в ДТП погибли четыре подростка
Фото: ДТП в Чернигове (cn.npu.gov.ua)

Четверо пассажиров погибли на месте

В Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, вследствие чего четыре человека погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Черниговской области.

Сообщается, что за рулем был подросток. Он и трое его пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими… Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - говорится в сообщении полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

"Следствие предварительно установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - сообщили в полиции.

В Чернигове в ДТП погибли четыре подростка

Фото: ДТП в Чернигове (cn.npu.gov.ua)

Напомним, 22 сентября в селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего погибли 4 пассажира.

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