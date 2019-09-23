У Чернігові в ДТП загинули чотири підлітка

Фото: ДТП у Чернігові (cn.npu.gov.ua)

Четверо пасажирів загинули на місці

У Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого чотири людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Нацполиции в Чернігівській області.

Повідомляється, що за кермом був підліток. Він і троє його пасажирів-однолітків загинули на місці події.

"Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що у Чернігові сталася ДТП з потерпілими... Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні", - йдеться в повідомленні поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).

"Слідство попередньо встановило, що підліток взяв дідів автомобіль "Фольксваген Пасат", зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини", - повідомили в поліції.

Фото: ДТП у Чернігові (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 22 вересня в селі Пилиповичі (Житомирська область) сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб госпіталізовано.

РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області вночі 22 вересня нетверезий водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою, в результаті чого загинули 4 пасажири.