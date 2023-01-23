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В Чернігівської області може затопили деякі будинки: в чому причина

Фото: в Чернігівської області може затопили деякі будинки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців попереджають про значне затоплення заплави Верхнього Дніпра у Чернігівській області, через що може затопити навіть низку житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 23-26 січня на ділянці Верхнього Дніпра у Чернігівському районі утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра, а також затоплення житлових будинків ряду сіл. Синоптики попереджають про ІІІ рівень небезпеки (червоний).

Окрім того, в ці ж дні на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський райони) триватиме поступове підвищення рівнів води на 2-8 см за добу, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. Також на притоці Десни річки Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі. Повідомляється про ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

До того ж, 24-26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської областi продовжиться підйом рівнів води з iнтенсивнiстю 1-5 см за добу. Таким чином, буде відбуватися подальше затоплення присадибних дiлянок та сiльськогосподарських угiдь в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв. Синоптики зазначають, що йдеться про І рiвень небезпеки (жовтий).

Зазначимо, що завтра в Україні очікується морозна погода, місцями туман.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.

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