В Черниговской области может затопить некоторые дома: в чем причина

Так, 23-26 января на участке Верхнего Днепра в Черниговском районе будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра, а также затопление жилых домов ряда сел. Синоптики предупреждают о ІІІ уровне опасности (красный).

Кроме того, в эти же дни на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (Новгород-Северский, Корюковский районы) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки, увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны. Также на притоке Десны реки Снов будет удерживаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе. Сообщается о ІІ уровне опасности (оранжевый).

К тому же, 24-26 января на реках Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. Таким образом, будет происходить дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов. Синоптики отмечают, что речь идет об уровне опасности (желтый).