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В Рівненській області знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (фото, відео)

Рівненська область, Неділя 06 жовтня 2024 19:29
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В Рівненській області знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (фото, відео) Фото: вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Каріна Левицька

В Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда". СБУ почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Після однієї з повітряних тривог на спецлінію 102 від лісників надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.

На місце події вирушила слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та прокуратури.

Правоохоронці пояснили, що вибухотехніки виявили уламки БПЛА "Герань", а також бойову частину, яка не розірвалась. Фахівці від’єднали спочатку підривач, а потому на місці події знищили боєчастину шляхом підриву.

"Співробітники СБУ за фактом порушення законів та звичаїв війни проводять досудове розслідування за ст. 438 КК України", - додали в поліції.

Фото: вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну неодноразово були випадки, коли вибухівка чи вибухові пристрої, які використовували росіяни для атак по Україні не спрацьовували.

Нещодавно у Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки.

А незадовго до того, у Сумах виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.

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