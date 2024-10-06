В Рівненській області знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (фото, відео)
В Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда". СБУ почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Після однієї з повітряних тривог на спецлінію 102 від лісників надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.
На місце події вирушила слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та прокуратури.
Правоохоронці пояснили, що вибухотехніки виявили уламки БПЛА "Герань", а також бойову частину, яка не розірвалась. Фахівці від’єднали спочатку підривач, а потому на місці події знищили боєчастину шляхом підриву.
"Співробітники СБУ за фактом порушення законів та звичаїв війни проводять досудове розслідування за ст. 438 КК України", - додали в поліції.
Фото: вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "Шахеда" (t.me/NPU_Rivne)
Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну неодноразово були випадки, коли вибухівка чи вибухові пристрої, які використовували росіяни для атак по Україні не спрацьовували.
Нещодавно у Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки.
А незадовго до того, у Сумах виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.
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