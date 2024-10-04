У Сумській області знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу та дрон (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що після щоденних авіаційних ударів Росії по Україні, до поліції надходять повідомлення від громадян про виявлення ними збитих ворожих безпілотників, бойові частини яких не спрацювали, а також інших боєприпасів.

Сьогодні в одному з районів на Сумської області було виявлено збитий дрон "Герань-2", бойова частина якого не вибухнула під час падіння.

Провівши огляд знайдених решток безпілотного літального апарату, вибухотехніки поліції здійснили знешкодження його бойової частини та вивезли вибухівку в безпечне місце для знищення.

А вчора на кукурудзяному полі у Сумському районі фахівці управління вибухотехнічної служби знешкодили та вивезли для знищення 250-кілограмову авіаційну бомбу росіян ФАБ-250 з універсальним модулем планування і корекції.

Для того, щоб дістати цей вибухонебезпечний предмет з ґрунту, залучили спеціальну техніку.

Фото: у Сумській області знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу та дрон (npu.gov.ua)