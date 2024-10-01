У Миколаївській області знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки
У Миколаївській області вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети Х-59. Вона містила 300 кг вибухівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.
Як повідомляється, крилату ракету збили бійці протиповітряної оборони під час відбиття однієї з ракетних атак РФ. Невдовзі мешканці одного з населених пунктів регіону виявили її у полі.
Під час падіння вона розвалилася на фрагменти й не вибухнула. Авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки.
Вибухотехніки поліції оглянули фрагменти ворожої ракети та у спеціально облаштованому місці знешкодили бойову частину шляхом підриву.
Обстріл України 1 жовтня
Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня росіяни здійснили чергову атаку по Україні. Окупанти запустили 32 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди (Крим).
Сили ППО збили 29 безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Ще три дрони були нейтралізовані внаслідок дії радіоелектронної боротьби, їх втрати зафіксовані без значних наслідків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.