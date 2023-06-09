В Чернігівській області правоохоронці підірвались на міні, є загиблий

Вранці, 9 червня, на території прикордоння Чернігівської області на міні підірвався автомобіль. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Внаслідок вибуху загинув поліцейський Олексій Жовтик. Його колегу госпіталізували з травмами.

За словами речниці Національної поліції в Чернігівській області Наталії Слебеняк, чоловіки перебували поза службою. 39-річний Жовтик загинув на місці. У загиблого залишились троє неповнолітніх дітей.

Розмінування території України

Територія України внаслідок повномасштабної війни з Росією стала забрудненою вибухонебезпечними предметами. За словами окремих експертів, сьогодні, наша країна вважається однією з найбільш замінованих у світі.

У зв'язку з цим українська сторона розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. Йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.