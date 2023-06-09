В Черниговской области правоохранители подорвались на мине, есть погибший

Утром, 9 июня, на территории приграничья Черниговской области на мине подорвался автомобиль. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В результате взрыва погиб полицейский Алексей Жовтик. Его коллегу госпитализировали с травмами.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции в Черниговской области Натальи Слебеняк, мужчины находились вне службы. 39-летний Жовтик погиб на месте. У погибшего остались трое несовершеннолетних детей.

Разминирование территории Украины

Территория Украины в результате полномасштабной войны с Россией стала загрязненной взрывоопасными предметами. По словам отдельных экспертов, сегодня наша страна считается одной из самых заминированных в мире.

В связи с этим украинская сторона начала новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. Речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.