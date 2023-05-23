ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігівській області двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий

Новость на русском →
Чернігівська область, Вівторок 23 травня 2023 20:54
У Чернігівській області двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий Фото: у Чернігівській області двоє людей підірвалися на вибухівці: (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 23 травня, у Чернігівській області двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса.

"Сьогодні неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована", - йдеться в повідомленні.

Чаус додав, що, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 17 травня поблизу Малої Олександрівки (Херсонська область) чоловік підірвався на російській міні.

Також раніше ми писали, що у Херсонській області п'ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром