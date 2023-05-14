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У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці

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Миролюбівка, Неділя 14 травня 2023 11:34
У Херсонській області п'ятеро людей підірвалися на російській вибухівці Фото: у Миролюбівці Херсонській області підірвалися п'ятеро людей (Вітлаій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області п'ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів", - зазначив він.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд.

Внаслідок вибуху п'ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому - 68 років.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними правоохоронців, на вибухівці підірвалися робітники сільського господарства.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили по Херсонській області 400 снарядів, внаслідок атак постраждали шестеро осіб.

Також вчора російська авіація скинула на Берислав Херсонської області дві авіабомби. Через обстріли місто залишилося без світла.

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Херсонська область Вибух
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