В Черниговской области два человека подорвались на взрывчатке: есть погибший
Во вторник, 23 мая, в Черниговской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Сегодня неподалеку села Хреновка Сновской городской территориальной громады на неизвестном взрывном устройстве взорвались два человека: один погиб, другой травмирован", - говорится в сообщении.
Чаус добавил, что, по предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.
Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования являются треть от общей площади Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 17 мая вблизи Малой Александровки (Херсонская область) мужчина подорвался на российской мине.
Также ранее мы писали, что в Херсонской области пятеро мирных жителей подорвались на российской взрывчатке. Пострадавшие погибли.
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