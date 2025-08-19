На Чернігівщині знеструмлено понад 30 тисяч абонентів через удари РФ

За даними обленерго, мова йде про Ніжинщину. Там було пошкоджене деяке енергетичне обладнання.

"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів на Ніжинщині було пошкоджене деяке енергетичне обладнання. Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів", - йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів.

"Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація", - зазначили в Чернігівобленерго.