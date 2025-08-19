UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

На Чернігівщині знеструмлено понад 30 тисяч абонентів через удари РФ

Фото: на Чернігівщині знеструмлено понад 30 тисяч абонентів через удари РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Через російський обстріл об'єктів енергетики у Чернігівській області у вівторок, 19 серпня, без світла залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

За даними обленерго, мова йде про Ніжинщину. Там було пошкоджене деяке енергетичне обладнання. 

"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів на Ніжинщині було пошкоджене деяке енергетичне обладнання. Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів", - йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів.

"Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація", - зазначили в Чернігівобленерго.

Обстріл України 19 серпня

Нагадаємо, вранці 19 серпня російські загарбники атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Влучання по інфраструктурі спричинили перебої зі світлом у кількох населених пунктах.

Також вночі Росія масовано атакувала енергооб'єкти у Полтавській області.

Як повідомили в ОВА, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Чернігівська областьВійна в УкраїніЕнергетики