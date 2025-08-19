В Черниговской области обесточены более 30 тысяч абонентов из-за ударов РФ

По данным облэнерго, речь идет о Нежинщине. Там было повреждено некоторое энергетическое оборудование.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов на Нежинщине было повреждено некоторое энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики уже запитали объекты социальной инфраструктуры и разработали схему запитки бытовых потребителей.

"Эта схема будет реализована, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили в Черниговоблэнерго.