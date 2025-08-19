RU

В Черниговской области обесточены более 30 тысяч абонентов из-за ударов РФ

Фото: в Черниговской области обесточены более 30 тысяч абонентов из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Из-за российского обстрела объектов энергетики в Черниговской области во вторник, 19 августа, без света осталось более 30 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

По данным облэнерго, речь идет о Нежинщине. Там было повреждено некоторое энергетическое оборудование.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов на Нежинщине было повреждено некоторое энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики уже запитали объекты социальной инфраструктуры и разработали схему запитки бытовых потребителей.

"Эта схема будет реализована, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили в Черниговоблэнерго.

 

Обстрел Украины 19 августа

Напомним, утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Попадания по инфраструктуре вызвали перебои со светом в нескольких населенных пунктах.

Также ночью Россия массированно атаковала энергообъекты в Полтавской области.

Как сообщили в ОВА, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

