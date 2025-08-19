В Черниговской области обесточены более 30 тысяч абонентов из-за ударов РФ

Из-за российского обстрела объектов энергетики в Черниговской области во вторник, 19 августа, без света осталось более 30 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
По данным облэнерго, речь идет о Нежинщине. Там было повреждено некоторое энергетическое оборудование.
"Сегодня в результате вражеских обстрелов на Нежинщине было повреждено некоторое энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что энергетики уже запитали объекты социальной инфраструктуры и разработали схему запитки бытовых потребителей.
"Эта схема будет реализована, как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили в Черниговоблэнерго.
Напомним, утром 19 августа российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Попадания по инфраструктуре вызвали перебои со светом в нескольких населенных пунктах.
Также ночью Россия массированно атаковала энергообъекты в Полтавской области.
Как сообщили в ОВА, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.
Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.