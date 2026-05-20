На Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона

10:32 20.05.2026 Ср
На "Герань-2" россияне установили ракету с обедненным ураном
aimg Татьяна Степанова
На Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона Фото: на Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона (t.me/SBUkr)
Служба безопасности обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговскую область в апреле 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, контрразведка и следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую рашисты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля.

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка.

Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана идентифицированы как Уран-235 и Уран-238.

По этому факту следователями Службы безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, украинцев призывают быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков дрона, ракет или других боеприпасов.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.

В случае обнаружения таких предметов нельзя приближаться к ним, касаться и перемещать их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий СБУ, ГСЧС или Национальной полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что в российских дронах "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных. Это свидетельствует о том, что санкционное давление на поставщиков дает результат.

Также российские беспилотники "Гербера" начали оснащать более современными антеннами, что может свидетельствовать о расширении производства соответствующих систем в РФ.

