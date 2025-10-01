ua en ru
На Чернігівщині відновлено залізницю після атаки РФ: на скільки затримуються поїзди

Чернігівська область, Середа 01 жовтня 2025 01:15
На Чернігівщині відновлено залізницю після атаки РФ: на скільки затримуються поїзди
Автор: Валерій Савицький

Компанія "Укрзалізниця" відновила повноцінний рух поїздів на Ніжинському напрямку в Чернігівській області. Затримки виникли через пошкодження інфраструктури російськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Ремонтні роботи на ніжинському напрямку завершено, напругу подано, наші резервні тепловози їдуть відпочивати", - повідомила компанія-перевізник.

В "УЗ" також повідомили, що поїзд №786 Шостка - Київ вирушив із затримкою на +6:25, а поїзд №115 Суми - Київ - із затримкою на +2:15.

"Поїзди №105/106 Київ - Одеса та №97/98 Київ - Ковель відправляються з Києва із затримкою для пересадок пасажирів сумських рейсів", - додали в "Укрзалізниці".

Атака на Чернігівську область

В ніч на вівторок, 30 вересня, російські загарбники масовано обстріляли дронами "Шахед" місто Бобровиця у Чернігівській області та пошкодили місцеву енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, які оперативно були ліквідовані рятувальниками.

Крім того, через атаку було знеструмлено контактну мережу на Ніжинському напрямку залізниці.

Впродовж дня рух забезпечувався резервними тепловозами, що збільшило час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки та призвело до затримки низки поїздів.

