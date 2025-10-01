На Чернігівщині відновлено залізницю після атаки РФ: на скільки затримуються поїзди

Компанія "Укрзалізниця" відновила повноцінний рух поїздів на Ніжинському напрямку в Чернігівській області. Затримки виникли через пошкодження інфраструктури російськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".