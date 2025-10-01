ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Черниговщине возобновили ж/д сообщение после атаки РФ: на сколько задерживаются поезда

Черниговская область, Среда 01 октября 2025 01:15
UA EN RU
На Черниговщине возобновили ж/д сообщение после атаки РФ: на сколько задерживаются поезда Иллюстративное фото: движение поездов после обстрела восстанавливается (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерий Савицкий

Компания "Укрзализныця" возобновила полноценное движение поездов на Нежинском направлении в Черниговской области. Задержки возникли из-за повреждения инфраструктуры российскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Ремонтные работы на нежинском направлении завершены, напряжение подано, наши резервные тепловозы едут отдыхать", - сообщила компания-перевозчик.

В "УЗ" также сообщили, что поезд №786 Шостка - Киев отправился с задержкой на +6:25, а поезд №115 Сумы - Киев - с задержкой на +2:15.

"Поезда №105/106 Киев - Одесса и №97/98 Киев - Ковель отправляются из Киева с задержкой для пересадок пассажиров сумских рейсов", - добавили в "Укрзализныце".

Атака на Черниговскую область

В ночь на вторник, 30 сентября, российские захватчики массированно обстреляли дронами "Шахед" город Бобровица в Черниговской области и повредили местную энергетическую инфраструктуру.

В результате обстрела вспыхнули пожары, которые оперативно были ликвидированы спасателями.

Кроме того, из-за атаки была обесточена контактная сеть на Нежинском направлении железной дороги.

В течение дня движение обеспечивалось резервными тепловозами, что увеличило время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки и привело к задержке ряда поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд Поезда
Новости
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен