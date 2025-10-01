На Черниговщине возобновили ж/д сообщение после атаки РФ: на сколько задерживаются поезда
Компания "Укрзализныця" возобновила полноценное движение поездов на Нежинском направлении в Черниговской области. Задержки возникли из-за повреждения инфраструктуры российскими дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"Ремонтные работы на нежинском направлении завершены, напряжение подано, наши резервные тепловозы едут отдыхать", - сообщила компания-перевозчик.
В "УЗ" также сообщили, что поезд №786 Шостка - Киев отправился с задержкой на +6:25, а поезд №115 Сумы - Киев - с задержкой на +2:15.
"Поезда №105/106 Киев - Одесса и №97/98 Киев - Ковель отправляются из Киева с задержкой для пересадок пассажиров сумских рейсов", - добавили в "Укрзализныце".
Атака на Черниговскую область
В ночь на вторник, 30 сентября, российские захватчики массированно обстреляли дронами "Шахед" город Бобровица в Черниговской области и повредили местную энергетическую инфраструктуру.
В результате обстрела вспыхнули пожары, которые оперативно были ликвидированы спасателями.
Кроме того, из-за атаки была обесточена контактная сеть на Нежинском направлении железной дороги.
В течение дня движение обеспечивалось резервными тепловозами, что увеличило время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки и привело к задержке ряда поездов.