На Чернігівщині РФ вдарила по енергооб’єкту та підприємству: фото наслідків

Обстріли 9 листопада

У ніч на 9 листопада Росія здійснила чергову атаку на Україну. За даними Повітряних сил, ворог задіяв 69 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера" та апаратів інших типів.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Уночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.