На Черниговщине РФ ударила по энергообъекту и предприятию: фото последствий

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и ОК "Север".
По данным ОВА, вчера днем российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Корюковке. В результате удара возникли повреждения, а вечером враг продолжил атаки - на этот раз ударными беспилотниками.
Дроны ударили по одному из местных предприятий, было несколько попаданий. На объекте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В военном командовании отмечают, что российская армия целенаправленно терроризирует приграничные общины, нарушая правила ведения войны и уничтожая гражданскую и критическую инфраструктуру.
По информации ОК "Север", удары фиксировались по всей линии территорий, находящихся в зоне ответственности, но основные атаки сосредотачивались на Корюковской общине, где за день прозвучало не менее трех взрывов от "Гераней".
В ночь на 9 ноября Россия осуществила очередную атаку на Украину. По данным Воздушных сил, враг задействовал 69 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера" и аппаратов других типов.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.
Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.