На Чернігівщині оголосили евакуацію прикордоння, на це є два місяці

Із прикордонних населених пунктів Чернігівської області з 1 липня розпочнеться обов'язкова евакуація місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.
За інформацією Ради оборони області, нова хвиля обов'язкової евакуації стосується 12 прикордонних сіл у чотирьох громадах регіону:
Крім того, влада продовжила заходи з обов'язкової евакуації ще із семи прикордонних сіл Сновської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад, де її оголошували взимку.
Тоді частина людей виїхала, а решта мешканців написали офіційні відмови.
За даними громад та районних військових адміністрацій, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів, серед яких 120 дітей.
В ОВА зазначають, що евакуаційні маршрути та транспорт уже затверджені, а алгоритм дій усіх служб повністю напрацьований. Місцевих мешканців додатково поінформують про конкретні місця збору.
Усім евакуйованим обов'язково нададуть місця для тимчасового проживання. Загалом процес безпечного вивезення людей планують завершити протягом двох місяців.
Нагадаємо, прикордонні та інші населені пункти Чернігівської області регулярно опиняються під ворожими ударами.
Зокрема, наприкінці травня російський дрон атакував автомобіль патрульних у Новгороді-Сіверському, внаслідок чого поранення отримали троє поліцейських.
Крім того, загарбники б'ють по цивільній інфраструктурі регіону. Через атаку ворожих безпілотників у селі Машеве повністю згоріла місцева школа.
Також окупанти тероризують мирні міста балістикою. Внаслідок касетного удару по Прилуках було понівечено торговельний центр "Епіцентр", загинули троє людей, а кількість поранених перевищила 20 осіб.