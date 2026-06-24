На Черниговщине объявили эвакуацию пограничья, на это два месяца

Где объявлена эвакуация

По информации Совета обороны области, новая волна обязательной эвакуации касается 12 пограничных сел в четырех общинах региона:

Корюковская ТГ - села Прибынь, Шишковка, Рудня.

Городнянская ТГ - села Лемешевка, Мощенко.

Новгород-Северская ТГ - села Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны, Чайкино.

Семеновская ТГ - села Газопроводное, Александровка.

Кроме того, власти продолжили меры по обязательной эвакуации еще из семи пограничных сел Сновской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общин, где ее объявляли зимой.

Тогда часть людей уехала, а остальные жители написали официальные отказы.

По данным общин и районных военных администраций, во всех этих населенных пунктах до сих пор остаются около тысячи жителей, среди которых 120 детей.

Как будут вывозить людей

В ОВА отмечают, что эвакуационные маршруты и транспорт уже утверждены, а алгоритм действий всех служб полностью наработан. Местных жителей дополнительно информируют о конкретных местах сбора.

Всем эвакуированным обязательно предоставят места для временного проживания. В общем, процесс безопасного вывоза людей планируют завершить в течение двух месяцев.