В навчальному центрі "Десна" загинули четверо військових: проводиться розслідування

У суботу, 18 березня, у Чернігівській області внаслідок надзвичайної події в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого загинули четверо військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру у Facebook .

"Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ударів по прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, 18 березня росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Додамо, що раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення в Чернігівській області.

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