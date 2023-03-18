Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

В суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Можливе пошкодження нежилої будівлі", - повідомили у командуванні.

"Окупаційні війська не припиняють обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 17 березня, військові РФ знову обстріляли прикордонні території Сумської області.

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

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