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Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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Україна, Субота 18 березня 2023 18:09
Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей Фото: Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Окупаційні війська не припиняють обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

  • 7 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Харківка зафіксовано з 12:50 до 13:05;
  • З 14:30 до 14:50 зафіксовано 11 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Клюси.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Можливе пошкодження нежилої будівлі", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо, що вчора, 17 березня, військові РФ знову обстріляли прикордонні території Сумської області.

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

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