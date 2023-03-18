Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
В суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Окупаційні війська не припиняють обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.
- 7 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Харківка зафіксовано з 12:50 до 13:05;
- З 14:30 до 14:50 зафіксовано 11 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Клюси.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Можливе пошкодження нежилої будівлі", - повідомили у командуванні.
Нагадаємо, що вчора, 17 березня, військові РФ знову обстріляли прикордонні території Сумської області.
Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.
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