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В Черниговской области в учебном центре погибли четверо военных: проводится расследование

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Воскресенье 19 марта 2023 22:00
В Черниговской области в учебном центре погибли четверо военных: проводится расследование Иллюстративное фото: В Черниговской области в учебном центре погибли четверо военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 марта, в Черниговской области в результате чрезвычайного происшествия в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра в Facebook.

"Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ГБР", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне нанесли удары по приграничью Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, 18 марта россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Добавим, что ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев провел совещание по вопросам усовершенствования защиты населения в Черниговской области.

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