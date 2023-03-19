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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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Неділя 19 березня 2023 17:54
Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 березня, російські окупаційні війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 12:43 до 13:30 зафіксовано 10 прильотів із САУ в район населеного пункту Кам'янська Слобода в Чернігівській області.

Також було зафіксовано два "прильоти" з 12:25 до 12:30 у район населеного пункту Сопич, що в Сумській області.

Крім того, з 13:55 до 14:00 зафіксовано шість "прильотів" із міномету 120 мм у район населеного пункту Хренівка в Чернігівській області.

За даними військових, у всіх випадках втрат серед особового складу та техніки не було. Водночас інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Сумську область із мінометів.

Крім того, 18 березня росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

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