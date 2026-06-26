На Чернігівщини "фіксували" літак Білорусі. "Флеш" розкрив, чи порушив Мінськ кордон України

Він зазначив, що у медіа з'явилась інформація про те, що згідно сервісу "Flightradar24" вантажний літак Іл-62 білоруських авіаліній залетів у Чернігівську область, а через деякий час "перетнув україно-молдовський контроль". Однак, як виявилося, ця інформація неправдива.

"Дана інформація не відповідає дійсності, жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Центр отримав відповідну інформацію від військових", - написав "Флеш".

Він припустив, що, ймовірно, маршрут на сервісі "Flightradar24" був помилкою системи.

Водночас "Флеш" чітко наголосив, що "жоден літак в український повітряний простір не залітав".