UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

На Чернігівщині дуже складна ситуація зі світлом у деяких громадах після ударів РФ

Фото: на Чернігівщині дуже складна ситуація зі світлом у деяких громадах після ударів РФ (dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Російські війська завдали масованих ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської області. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

За даними голови ОВА, минулої доби окупанти 44 рази обстріляли Чернігівську область. Вибухи лунали у 22 населених пунктах.

"Ворожі "шахеди" атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа - вогнеборці вже ліквідували займання", - розповів він.

Як уточнив Чаус, вибухи, що чули жителі Чернігова напередодні, були спричинені влучанням у промислову зону на околиці міста. Здебільшого під ударом, за його словами, прикордонні населені пункти Чернігівщини. 

"Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи. Щоб підзарядити телефони - є пункти незламності. Такі осередки визначені в кожній громаді", - наголосив голова ОВА.

Обстріли Чернігова та області

Чернігівська область щодня перебуває під ударами російських військ: ворог регулярно атакує дронами-камікадзе об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Так, у Чернігові ввечері 23 жовтня під час повітряної тривоги, близько 21:30, пролунав вибух: російський безпілотник впав в одній з промислових зон міста.

Перед тим армія РФ уразила ще декілька енергообʼєктів та інфраструктуру на території області. Під ударами перебували 9 населених пунктів у трьох районах області - Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому.

Увечері та вночі 18 жовтня безпілотники військ РФ вдарили по Прилуцькому району. Внаслідок атаки були пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в УкраїніВідключеня світла