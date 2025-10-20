ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог вдарив по енергооб’єктах у трьох районах Чернігівщини, десятки тисяч без світла

Понеділок 20 жовтня 2025 10:15
Ворог вдарив по енергооб’єктах у трьох районах Чернігівщини, десятки тисяч без світла Фото: наслідки російської атаки у Чернігівській області (cn.dsns.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

За минулу добу росіяни вразили декілька енергообʼєктів та інфраструктуру в трьох районах Чернігівської області. Без світла залишилися десятки тисяч домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

Як розповів Чаус, тільки за минулу добу 19 жовтня війська РФ уразили декілька енергообʼєктів та інфраструктуру на території області. Під ударами перебували 9 населених пунктів у трьох районах області - Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому.

На місцях влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Втім, десятки тисяч домівок залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики і за можливості будуть заживлювати абонентів.

Голова ОВА уточнив, що у Ніжинському районі ворог вкотре вдарив по залізниці. У Прилуцькому - по агропідприємству.

У пресслужбі ДСНС Чернігівської області оприлюднили кадри наслідків російських атак.

Фото: наслідки російської атаки у Чернігівській області (cn.dsns.gov.ua)

Обстріли Чернігова та області

Чернігівська область щодня перебуває під прицілом російських військ: ворог регулярно атакує ударними дронами об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Так, увечері та вночі 18 жовтня безпілотники військ РФ вдарили по Прилуцькому району. Внаслідок атаки були пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини.

Також повідомлялось, 16 жовтня росіяни атакували дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

