На Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 44 раза обстреляли Черниговскую область. Взрывы раздавались в 22 населенных пунктах.

"Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные уже ликвидировали возгорание", - рассказал он.

Как уточнил Чаус, взрывы, которые слышали жители Чернигова накануне, были вызваны попаданием в промышленную зону на окраине города. В основном под ударом, по его словам, приграничные населенные пункты Черниговщины.

"Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие центры определены в каждой громаде", - подчеркнул глава ОВА.