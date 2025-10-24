RU

На Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ

Фото: на Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ (dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска нанесли массированные удары по приграничным населенным пунктам Черниговской области. Ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 44 раза обстреляли Черниговскую область. Взрывы раздавались в 22 населенных пунктах.

"Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные уже ликвидировали возгорание", - рассказал он.

Как уточнил Чаус, взрывы, которые слышали жители Чернигова накануне, были вызваны попаданием в промышленную зону на окраине города. В основном под ударом, по его словам, приграничные населенные пункты Черниговщины.

"Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие центры определены в каждой громаде", - подчеркнул глава ОВА.

 

Обстрелы Чернигова и области

Черниговская область ежедневно находится под ударами российских войск: враг регулярно атакует дронами-камикадзе объекты энергетической и критической инфраструктуры.

Так, в Чернигове вечером 23 октября во время воздушной тревоги, около 21:30, прогремел взрыв: российский беспилотник упал в одной из промышленных зон города.

Перед тем армия РФ поразила еще несколько энергообъектов и инфраструктуру на территории области. Под ударами находились 9 населенных пунктов в трех районах области - Корюковском, Нежинском и Прилуцком.

Вечером и ночью 18 октября беспилотники войск РФ ударили по Прилуцкому району. В результате атаки были повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части.

Черниговская областьВойна в УкраинеОтключения света