На Чернігівщині браконьєри вбили лося з Червоної книги

Інцидент стався 16 травня на території Чернігівського району. Про можливе браконьєрське полювання інспекторам повідомила єгерська служба одного з мисливських господарств Городнянської територіальної громади.

Після отримання інформації державні інспектори виїхали на місце події, де підтвердили факт незаконного добування лося європейського.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці вже проводять слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до браконьєрства.

У Державній екологічній інспекції наголосили, що лось європейський занесений до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною держави.

Там також нагадали, що полювання на тварин, занесених до Червоної книги, заборонене та передбачає кримінальну відповідальність.

"Особливе обурення викликає той факт, що в умовах воєнного стану, у прикордонній Чернігівській області, є особи, які заради легкої наживи свідомо знищують рідкісних диких тварин. Подібні дії не лише порушують закон, а й завдають непоправної шкоди природному середовищу та ставлять під загрозу збереження унікальної української фауни", - йдеться в повідомленні.

В екоінспекції окремо підкреслили, що рішення про відкриття сезону полювання у Чернігівській області у 2026 році не ухвалювали. Через це будь-яке полювання на території області наразі вважається незаконним.