На Черниговщине браконьеры убили лося из Красной книги

Инцидент случился 16 мая на территории Черниговского района. О возможной браконьерской охоте инспекторам сообщила егерская служба одного из охотничьих хозяйств Городнянского территориального общества.

После получения информации государственные инспекторы выехали на место события, где подтвердили факт незаконной добычи лося европейского.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции. Правоохранители уже проводят следственные действия для установления всех лиц, причастных к браконьерству.

В Государственной экологической инспекции отметили, что лось европейский занесен в Красную книгу Украины и находится под особой охраной государства.

Там также напомнили, что охота на животных, занесенных в Красную книгу, запрещена и предусматривает уголовную ответственность.

"Особое возмущение вызывает тот факт, что в условиях военного положения, в приграничной Черниговской области, есть лица, которые ради легкой наживы сознательно уничтожают редких диких животных. Подобные действия не только нарушают закон, но и наносят непоправимый вред природной среде и ставят под угрозу сохранение уникальной украинской фауны", - говорится в сообщении.

В экоинспекции отдельно подчеркнули, что решение об открытии сезона охоты в Черниговской области в 2026 году не принимали. Поэтому любая охота на территории области сейчас считается незаконной.