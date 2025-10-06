UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Чернігів знову під ударом РФ: у ДСНС показали наслідки нової атаки

Фото: у ДСНС показали наслідки атаки дронів на Чернігів (facebook.com/MNSCHERNIGIV)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 6 жовтня, російські військові знову здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Чернігову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Чернігівської області.

За даними ДСНС, внаслідок влучань виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували займання, не допустивши його поширення.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 15 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС Чернігівщини.

 Фото: у ДСНС показали наслідки атаки дронів на Чернігів (facebook.com/MNSCHERNIGIV)

Обстріли Чернігова та області

Протягом останнього тижня Російська Федерація націлилась на енергетичну інфраструктуру Чернігова та області. Зокрема, після обстрілів на початку жовтня там була одна з найскладніших ситуацій.

Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Вчора вночі росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

Війна в УкраїніЧернігів