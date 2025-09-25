"Чернігів" вийшов в 1/8 Кубка України після дискваліфікації "Кривбаса": коли і де дивитися жеребкування наживо

Останній учасник 1/8 фіналу Кубка України визначився в кабінетах національної Асоціації футболу. Отримавши бан за порушення регламенту, криворізький "Кривбас" поступився місцем в турнірі ФК "Чернігів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Поєдинок 1/16 фіналу між "Черніговом" з Першої ліги та "Кривбасом" з УПЛ завершився перемогою вищих за рангом у серії пенальті (1:1, по пенальті – 1:3).
Проте Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат матчу та присудив технічну перемогу "Чернігову" (3:0), через те, що "Кривбас" порушив регламент. Після заміни на 69-й хвилині в складі криворізкого клубу на полі опинилося одразу 8 легіонерів замість 7-ми дозволених.
Таким чином, "Чернігів" став останнім офіційним учасником 1/8 фіналу Кубка України.
До даної стадії змагання вийшло 16 команд. З них лише 5 представників елітного дивізіону. 7 команд представляють Першу лігу, ще 3 – Другу, також зіграє один представник аматорського футболу.
Список учасників 1/8 фіналу Кубка України-2025/26
Пари учасників 1/8 фіналу визначаться під час жеребкування, яке пройде у п'ятницю, 26 вересня о 13:00.
За нею можна буде слідкувати наживо на YouTube-каналі турніру.
Раніше ми розповіли, як аматорський "Агротех" створив сенсацію в Кубку України.
Також читайте, як легенда "Динамо" Гармаш вивів новий клуб до 1/8 фіналу національного Кубка.