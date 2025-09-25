UA

"Чернігів" вийшов в 1/8 Кубка України після дискваліфікації "Кривбаса": коли і де дивитися жеребкування наживо

Фото: ФК "Чернігів" зіграє в 1/8 фіналу національного Кубка (instagram.com/fc.chernihiv)
Автор: Андрій Костенко

Останній учасник 1/8 фіналу Кубка України визначився в кабінетах національної Асоціації футболу. Отримавши бан за порушення регламенту, криворізький "Кривбас" поступився місцем в турнірі ФК "Чернігів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Що порушив "Кривбас"

Поєдинок 1/16 фіналу між "Черніговом" з Першої ліги та "Кривбасом" з УПЛ завершився перемогою вищих за рангом у серії пенальті (1:1, по пенальті – 1:3).

Проте Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ анулював результат матчу та присудив технічну перемогу "Чернігову" (3:0), через те, що "Кривбас" порушив регламент. Після заміни на 69-й хвилині в складі криворізкого клубу на полі опинилося одразу 8 легіонерів замість 7-ми дозволених.

Таким чином, "Чернігів" став останнім офіційним учасником 1/8 фіналу Кубка України.

Хто зіграє в 1/8-й

До даної стадії змагання вийшло 16 команд. З них лише 5 представників елітного дивізіону. 7 команд представляють Першу лігу, ще 3 – Другу, також зіграє один представник аматорського футболу.

Список учасників 1/8 фіналу Кубка України-2025/26

  • ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)
  • "Шахтар" (Донецьк, УПЛ)
  • "Динамо" (Київ, УПЛ)
  • "Металіст 1925" (Харків, УПЛ)
  • "Рух" (Львів, УПЛ)
  • "Вікторія" (Суми, 1 ліга)
  • "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь, 1 ліга)
  • "Буковина" (Чернівці, 1 ліга)
  • "Нива" (Тернопіль, 1 ліга)
  • "Інгулець" (Петрове, 1 ліга)
  • "Агробізнес" (Волочиськ, 1 ліга)
  • "Чернігів" (1 ліга)
  • "Лісне" (Київ, 2 ліга)
  • "Нива" (Вінниця, 2 ліга)
  • "Локомотив" (Київ, 2 ліга)
  • "Агротех" (Тишківка, аматори)

Коли жеребкування

Пари учасників 1/8 фіналу визначаться під час жеребкування, яке пройде у п'ятницю, 26 вересня о 13:00.

За нею можна буде слідкувати наживо на YouTube-каналі турніру.

Раніше ми розповіли, як аматорський "Агротех" створив сенсацію в Кубку України.

Також читайте, як легенда "Динамо" Гармаш вивів новий клуб до 1/8 фіналу національного Кубка.

