"Чернигов" вышел в 1/8 Кубка Украины после дисквалификации "Кривбасса": когда и где смотреть жеребьевку вживую

Последний участник 1/8 финала Кубка Украины определился в кабинетах национальной Ассоциации футбола. Получив бан за нарушение регламента, криворожский "Кривбасс" уступил место в турнире ФК "Чернигов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Поединок 1/16 финала между "Черниговом" из Первой лиги и "Кривбассом" из УПЛ завершился победой высших по рангу в серии пенальти (1:1, по пенальти - 1:3).
Однако Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат матча и присудил техническую победу "Чернигову" (3:0), так как "Кривбасс" нарушил регламент. После замены на 69-й минуте в составе криворожского клуба на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7-ми разрешенных.
Таким образом, "Чернигов" стал последним официальным участником 1/8 финала Кубка Украины.
В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 представителей элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель аматорского футбола.
Список участников 1/8 финала Кубка Украины-2025/26
Пары участников 1/8 финала определятся во время жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 26 сентября в 13:00.
За ней можно будет следить вживую на YouTube-канале турнира.
