Чернигов с утра атакуют дронами: есть разрушения
Чернигов с утра находится под атаками дронов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
"Враг атакует город с помощью БпЛА. В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар. Информация уточняется", - написал он.
Есть ли пострадавшие в результате атак, пока неизвестно.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, первые взрывы были слышны в городе еще около 6:30.
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Как сообщил Брыжинский, в результате атаки один человек получил осколочные ранения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за ночь Россия ударила по Украине 181 дроном. Воздушные Силы ВСУ подтвердили новые "прилеты".
2 августа Россия дважды атаковала Запорожье КАБами. В результате атак один человек погиб, еще 31 получили ранения.