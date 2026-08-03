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Чернигов с утра атакуют дронами: есть разрушения

10:41 03.08.2026 Пн
1 мин
О первых последствиях атак сообщили в ОВА
aimg Елена Чупровская
Чернигов с утра атакуют дронами: есть разрушения Фото: Чернигов находится под атакой дронов (Getty Images)
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Чернигов с утра находится под атаками дронов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Враг атакует город с помощью БпЛА. В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар. Информация уточняется", - написал он.

Есть ли пострадавшие в результате атак, пока неизвестно.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, первые взрывы были слышны в городе еще около 6:30.

Обновлено.

Как сообщил Брыжинский, в результате атаки один человек получил осколочные ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за ночь Россия ударила по Украине 181 дроном. Воздушные Силы ВСУ подтвердили новые "прилеты".

2 августа Россия дважды атаковала Запорожье КАБами. В результате атак один человек погиб, еще 31 получили ранения.

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