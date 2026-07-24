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Чернігів і район частково без світла після удару РФ по енергооб'єкту

11:13 24.07.2026 Пт
2 хв
Уже відомо, скільки абонентів наразі знеструмлено
aimg Юлія Капітонова
Фото: Частина населення на Чернігівщині знову без світла (Getty Images)

24 липня російські загарбники атакували ще один енергооб'єкт у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок влучання в енергооб'єкт знеструмлено близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів", - ідеться в офіційній заяві.

В АТ "Чернігівобленерго" наголосили, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Однак коли саме це вдасться зробити - наразі невідомо.

Також вранці 24 липня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус розповів про наслідки російських атак на регіон.

За його словами, під ударом FPV-дронів - Семенівка. Окрім того, зафіксовані влучання в місті.

Наслідки атак Росії на Чернігівську область 23-24 липня (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Чаус підтвердив, що унаслідок вибуху постраждав 30-річний місцевий житель - його шпиталізували.

"Ворог "Молніями" атакував Новгород-Сіверську громаду. В одному селі пошкоджений приватний будинок. В іншому - загорівся мікроавтобус. Ще в одному селі через удар "Геранню" загорілася господарча будівля на приватному подвірʼї", - додав Чаус.

Наслідки атак Росії на Чернігівську область 23-24 липня (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Він також розповів, що пізно ввечері 23 липня російська "Герань" завдала удару пр АЗС у Мені - вогонь вдалося приборкати.

Наслідки атак Росії на Чернігівську область 23-24 липня (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

"Уже зранку вибухи лунали в Радичеві Понорницької громади. Загорівся приватний пансіонат - будівля дуже пошкоджена. Також протягом доби були удари по нашій енергетиці", - підтвердив Чаус.

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Чернівецька областьВійна Росії проти УкраїниВідключеня світла