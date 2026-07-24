Чернигов и район частично без света после удара РФ по энергообъекту

"В результате попадания в энергообъект обесточено около 150 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигов", - сказано в официальном заявлении.

В АО "Черниговоблэнерго" подчеркнули, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Однако когда именно это удастся сделать - пока неизвестно.

Также утром 24 июля начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о последствиях российских атак на регион.

По его словам, под ударом FPV-дронов - Семеновка. Кроме того, зафиксированы попадания в городе.

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Чаус подтвердил, что в результате взрыва пострадал 30-летний местный житель - его госпитализировали.

"Враг "Молниями" атаковал Новгород-Северскую общину. В одном селе поврежден частный дом. В другом - загорелся микроавтобус. Еще в одном селе из-за удара "Геранью" загорелось хозяйственное здание на частном подворье", - добавил Чаус.

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

Он также рассказал, что поздно вечером 23 июля российская "Герань" нанесла удар по АЗС - огонь удалось потушить.

Последствия атак России на Черниговскую область 23-24 июля (Фото: facebook.com/DSNSCHERNIHIV)

"Уже утром взрывы раздавались в Радичево Понорницкой общины. Загорелся частный пансионат - здание очень повреждено. Также в течение суток были удары по нашей энергетике", - подтвердил Чаус.