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Жителів Чернігівщини закликали готуватися до найважчого сценарію цієї зими

09:25 23.07.2026 Чт
3 хв
Наступний опалювальний сезон може бути складніший за попередній
aimg Тетяна Степанова
Жителів Чернігівщини закликали готуватися до найважчого сценарію цієї зими Фото: жителів Чернігівщини закликали готуватися до найважчого сценарію цієї зими (Getty Images)
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Чернігівська область вже готується до майбутнього опалювального сезону, водночас жителям потрібно бути готовими до найскладнішого розвитку подій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це члава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус розповів в інтерв’ю "Суспільному".

За його словами, План стійкості передбачає кілька розділів. Зокрема, захист енергетичних об'єктів, розподілення теплової генерації, встановлення блочно-модульних котелень, когенераційних установок, а також створення резерву генераторів.

Чаус зазначив, що частину заходів виконують за графіком, однак деякі роботи просуваються повільніше через постійні російські обстріли.

Глава Чернігівської ОВА також додав, що російські війська атакують і ті об'єкти, де вже активно виконуються роботи із захисту.

Водночас він переконаний, що область має завершити підготовку до старту опалювального сезону.

"Ми маємо встигнути. Ми мали дуже складну зиму. Я вважаю, ми її достойно пройшли", - зазначив Чаус.

За його словами, минулу зиму Чернігівщина пройшла успішно завдяки злагодженій роботі енергетиків, комунальників, тепловиків, працівників водоканалів та органів влади.

"Я вважаю, що ми справилися з тим викликом, який був, тому що, враховуючи ту кількість обстрілів, яка була, і ті наслідки тих обстрілів, які були, все могло бути в Чернігові і не тільки в Чернігові, і в деяких містах набагато гірше", - зазначив глава ОВА.

Водночас Чаус вважає, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим і треба бути готовими до найгіршого сценарію.

"Я вважаю, що наступна зима точно не буде легшою, ніж та, яку ми пройшли. Точно не буде легшою. Буде важчою, складнішою. Дай Боже, щоб я помилявся. Це прогноз, мабуть, не як голови ОВА, а як людини, яка бачить, що відбувається, що робить ворог, і не тільки у нас в області. Звісно, хочеться, щоб такі прогнози не збувалися. Але я вважаю, що ми, як у всіх напрямках, маємо готуватись до найгіршого сценарію", - сказав він.

Тому глава ОВА наголосив, що область має посилювати захист критичної інфраструктури.

Окрему увагу, за його словами, приділяють створенню резерву генераторів для об'єктів критичної інфраструктури.

Чаус пояснив, що під час минулої зими, коли генератори працювали тривалий час через відключення електроенергії, частина обладнання виходила з ладу або потребувала технічного обслуговування. Тому тепер область має сформувати додатковий резерв.

За його словами, йдеться насамперед про генератори для об'єктів, які забезпечують життєдіяльність громад - лікарень, систем водопостачання та теплопостачання.

"Ми були підготовлені непогано, зараз - точно буде краще. Ми підготуємося краще. Але якою буде зима і якими будуть обстріли, покаже зима. І нашу підготовку теж покаже", - додав глава Чернігівської ОВА.

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, Україна готується до чергового опалювального сезону під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру.

Поки влада звітує про накопичення газу та введення нової генерації, експерти говорять про спірні цифри та проблеми з підключенням нових потужностей.

Паніше повідомлялося, що Плани стійкості регіонів наразі виконано в середньому на 40%.

Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

Детальніше про те, чи вистачить Україні газу та світла взимку та до чого готуватись у новому опалювальному сезоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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