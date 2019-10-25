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В Черкасской области задержали псевдоминера АЭС

Новости » Общество    25.10.2019 - 18:57
В Черкасской области задержали псевдоминера АЭС
Фото: Запорожская АЭС (npp.zp.ua)

Мужчина сообщил о минировании Запорожской АЭС

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который 25 октября сообщил о минировании Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным полиции, сразу после получения информации о минировании ЗАЭС оперативники начали проводить мероприятия по установлению личности правонарушителя. Псевдоминером оказался житель одного из сел Чернобаевского района. В доме мужчины правоохранители обнаружили телефон с которого был совершен звонок.

Отмечается, что злоумышленник признался в совершении правонарушения. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины, то есть заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Одессе сообщили о минировании железнодорожного вокзала и здания областной государственной администрации. К объектам отправились следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и сотрудники ГСЧС.

Кроме того, 22 октября на телефонную линию и электронную почту отделений полиций Львова, Харькова и Житомира поступили сообщения о заминировании важных объектов инфраструктуры

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