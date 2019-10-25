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У Черкаській області затримали псевдомінера АЕС

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 18:57
У Черкаській області затримали псевдомінера АЕС
Фото: Запорізька АЕС (npp.zp.ua)

Чоловік повідомив про мінування Запорізької АЕС

У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, який 25 жовтня повідомив про мінування Запорізької атомної станції (ЗАЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними поліції, відразу після отримання інформації про мінування ЗАЕС оперативники розпочали проводити заходи для встановлення особи правопорушника. Псевдомінером виявився житель одного з сіл Чорнобаївського району. В будинку чоловіка правоохороці виявили телефон з якого був здійснений дзвінок.

Зазначається, що зловмисник зізнався у вчиненні правопорушення. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України, тобто завідомо неправдиве повідомленя про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 6 років.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 жовтня, в Одесі повідомили про мінування залізничного вокзалу та будівлі обласної державної адміністрації. До об'єктів вирушили слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та співробітники ДСНС.

Крім того, 22 жовтня на телефонну лінію і електронну пошту відділень поліцій Львова, Харькова і Житомира надійшли повідомлення про замінування важливих об'єктів інфраструктури

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