В Черкасской области водитель протаранил стационарный пост полиции
Возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции. В этот момент в машине находился пятилетний ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.
Отмечается, что ДТП произошло 23 мая около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Meriva не избрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Находившийся за рулем мужчина был трезвый.
В момент аварии в автомобиле находился пятилетний ребенок. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали.
В отношении водителя составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) административного кодекса Украины.
Фото: водитель протаранил пост полиции в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)
Напомним, в ночь на 24 мая в Киеве произошло масштабное ДТП. На Брест-Литовском шоссе грузовик снес отбойник и въехал в легковой автомобиль и загорелся. Водителя фуры госпитализировали в больницу. Он оказался единственным свидетелем аварии. Что случилось с водителем легкового авто - неизвестно. По предварительной информации, он сгорел заживо.
Отметим, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье автомобиль упал в реку. В результате два человека погибло, один травмирован.