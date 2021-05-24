В Черкасской области водитель протаранил стационарный пост полиции

Возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции. В этот момент в машине находился пятилетний ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Отмечается, что ДТП произошло 23 мая около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Meriva не избрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Находившийся за рулем мужчина был трезвый. В момент аварии в автомобиле находился пятилетний ребенок. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали. В отношении водителя составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) административного кодекса Украины. Фото: водитель протаранил пост полиции в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)