ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкасской области водитель протаранил стационарный пост полиции

Новина українською →
Черкассы, Понедельник 24 мая 2021 15:11
В Черкасской области водитель протаранил стационарный пост полиции Фото: водитель протаранил пост полиции в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции. В этот момент в машине находился пятилетний ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Отмечается, что ДТП произошло 23 мая около 23:00 на 121 километре автодороги Н-08. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Meriva не избрал безопасную скорость движения и в результате этого не справился с управлением, совершив наезд на стационарный пост полиции. Находившийся за рулем мужчина был трезвый.

В момент аварии в автомобиле находился пятилетний ребенок. Он, как и другие участники ДТП, не пострадали.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) административного кодекса Украины.

Фото: водитель протаранил пост полиции в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)

Напомним, в ночь на 24 мая в Киеве произошло масштабное ДТП. На Брест-Литовском шоссе грузовик снес отбойник и въехал в легковой автомобиль и загорелся. Водителя фуры госпитализировали в больницу. Он оказался единственным свидетелем аварии. Что случилось с водителем легкового авто - неизвестно. По предварительной информации, он сгорел заживо.

Отметим, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье автомобиль упал в реку. В результате два человека погибло, один травмирован.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП полиция
NEWS
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
"Авиапиратство". Кто такой Протасевич и как мир реагирует на его задержание
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет